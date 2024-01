Mancano i parcheggi in zona Tribunale, Martinelli: "Ennesima promessa non mantenuta"

"Durante la campagna elettorale scorsa, sia il sindaco Conti sia l'assessore Dringoli avevano promesso ai cittadini del centro di acquisire l'area del parcheggio adiacente al Tribunale per gestire la sosta in modo da contemperare alle esigenze dei residenti con quelle del servizio del Tribunale, ma ad oggi risulta una delle molte promesse elettorali sbandierate e disattese da questa amministrazione".

A dichiararlo è il capogruppo de La città delle persone in Consiglio comunale Paolo Martinelli, che sul tema ha presentato un question time urgente e spiega: "In quella zona di Pisa la situazione dei parcheggi è molto complicata, mancano stalli e questo ha un impatto negativo sulla qualità della vita dei residenti, costretti a girare a vuoto generando anche più traffico e inquinamento. Proprio da chi abita lì ci arrivano continue segnalazioni su molti parcheggi vuoti, ma non occupabili perché riservati al tribunale. E' una situazione assurda".

"Conti aveva promesso di sanare i problemi acquisendo l'area - conclude Martinelli - Da quella promessa è passato quasi un anno e lo scorso agosto il Comune ha sottoscritto una convenzione di un anno per la possibilità di utilizzo di alcuni di quei parcheggi solo di notte. Con il question time presentato chiediamo un aggiornamento urgente sulle intenzioni dell'amministrazione e sulle azioni concrete che intende intraprendere per rispettare l'impegno elettorale che ha assunto".