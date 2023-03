Cittadella dello sport, il Pd vota a favore: "Chiediamo impegno per il miglioramento del quartiere"

"Come gruppo consiliare del Partito Democratico abbiamo votato a favore della delibera sulla Cittadella dello sport, chiedendo che il Comune si impegni a prevedere una adeguata mobilità per la zona e l'ammodernamento di infrastrutture, spazi verdi e luoghi utilizzabili dai cittadini. Chiediamo anche un'attenzione ai luoghi storici, come il tumolo etrusco, e di culto, come il cimitero storico; la valorizzazione dell'area, il dimensionamento adeguato e compatibile con il quartiere". E' quanto sottolinea il gruppo Pd in Consiglio comunale dopo l'approvazione nella seduta di giovedì 2 marzo della variante urbanistica che dà il via libera al centro sportivo del Pisa Sporting Club nel quartiere di Gagno. Una votazione che, nonostante forti divergenze tra le varie forze politiche, ha visto 24 voti favorevoli con il solo voto contrario di Diritti in comune."Vogliamo che il progetto sia all'avanguardia e sostenibile ambientalmente e urbanisticamente, e che sia portato avanti con processi di partecipazione e coprogettazione con il quartiere. Abbiamo anche chiesto di fare conoscere a tutti i tempi di costruzione dello stadio, ricordando che nel 2020 venne approvata la relativa variante dal Consiglio comunale - prosegue il Partito Democratico - la maggioranza ha votato contro e l'assessore Latrofa ci ha invitato a votare contro la Cittadella dello sport. Incommentabile il comportamento di Fratelli d'Italia e in particolare del consigliere Nerini che ha provato a buttare in caciara e lamentandosi addirittura del nostro voto a favore. Noi invece abbiamo votato a favore della variante, ben consapevoli che in quel luogo era in parte già inserita questa previsione e che, a questo punto, sarà necessario lavorare sulla fase progettuale".