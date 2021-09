Putignano, Biondi (Pd): "Tempi certi per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale"

Perplessità sull'iter dei lavori per la realizzazione del sottopasso carrabile e ciclopedonale a Putignano, un intervento propedeutico alla rimozione del passaggio a livello nel quartiere pisano, sono avanzate dal consigliere comunale del Partito Democratico Marco Biondi, dopo l'annuncio del Comune dell'avvio dei sondaggi per la realizzazione del sottopasso carrabile.

"Credo che sia fondamentale avere tempi certi e un cronoprogramma esatto sulla realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale a spese di RFi in corrispondenza dell’attuale passaggio a livello. Come è fondamentale conoscere l’iter della progettazione e a chi spetti, se anche quella è a carico di RFi deve essere concertata con i cittadini - afferma il consigliere Biondi - se si pensa di realizzare il sottopasso carrabile e soltanto in futuro di realizzare l’attraversamento ciclo-pedonale si va a dividere il quartiere e le poche attività commerciali rimaste, in quanto i residenti a nord dell’attuale passaggio a livello non potrebbero più raggiungere a piedi le zone a sud e viceversa. La realizzazione del sottopasso carrabile è sicuramente un’opera attesa da tempo, che può rilanciare il quartiere di Putignano, attualmente poco attrattivo per le attività commerciali, tranne alcune che con impegno riescono a garantire servizi sul territorio, al contempo vanno garanti tempi esatti e rapidi per il collegamento pedonale e ciclabile, altrimenti si rischia di stravolgere le relazioni del quartiere, andando a penalizzare la fruibilità delle zone soprattutto per le fasce più deboli, anziani e bambini, che si muovono a piedi".

"Il rischio evidente è che, se non si realizza rapidamente anche il collegamento ciclopedonale, la parte del quartiere posta lungo la Toscoromagnola e quella posta a sud dell’attuale passaggio a livello vivranno in modo separato senza più interazioni, andando a distruggere le possibilità di rilancio di Putignano" conclude Biondi.