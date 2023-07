Il Circolo Pd Putignano-S.Ermete-Coltano-Ospedaletto interviene dopo le ultime parole del presidente del Parco San Rossore Lorenzo Bani, che circa le polemiche e le critiche sul 'Piano integrato', la pianificazione dello sviluppo dell'ente, ha detto "mi dispiace che alcuni Sindaci senza ragioni forti, abbiano espresso un 'parere non parere' non esprimendo un giudizio, e che anche il segretario comunale del Pd Ferrante si esprima a livello personale senza un confronto all’interno di un partito che è anche il mio".

Il partito specifica che "in realtà le affermazioni del segretario comunale Ferrante riprendono quanto è scritto nel programma del candidato sindaco Paolo Martinelli; affermazioni ben note a tutto il partito e votate dalla coalizione. Assai personale e strumentale, al contrario, ci sembra la posizione di chi, ignorando critiche e richieste, ha pervicacemente portato avanti il piano del parco senza confrontarsi neanche con gli organismi di partito. Troviamo poi assai discutibile - prosegue il circolo - che il presidente Bani si permetta di criticare aspramente i Sindaci della comunità del Parco, per la sola ragione che non concordano con lui. Al contrario, la voce dei rappresentanti di istituzioni democratiche eletti dai cittadini (e non nominati) dovrebbe essere ascoltata con grande attenzione. Come abbiamo già scritto, questo piano del parco deve essere sostanzialmente rivisto, anche attraverso un confronto partecipato e serio".