MFE in festa: inaugurato il comitato cittadino per la Federazione europea

Pisa lancia il Comitato per la federazione europea, promosso dal Movimento federalista europeo e dalla Gioventù federalista europea, aperto a cittadini, studenti, associazioni e formazioni politiche che si ritrovano nei valori europei e condividono il percorso di rafforzamento politico dell’UE. La presentazione si è tenuta alla Domus Mazziniana durante la Giornata dell’Europa, lunedì 9 maggio. "Il Comitato nasce in una fase cruciale per l’Europa - afferma il segretario Mfe Toscana Andrea Bianchi - che deve rafforzarsi di fronte alle difficoltà della pandemia e al dramma della guerra in Ucraina: l’Ue deve uscire dalla marginalità internazionale e diventare un solido riferimento di stabilità e pace". "L’Europa è un destino comune e proprio dalle città deve partire la spinta ad una maggiore integrazione - prosegue Bianchi - Pisa è luogo di saperi, di lavoro, con una grande storia di partecipazione civica e politica: può scrivere un’importante pagina della storia europea".

Il luogo di riferimento sarà la Domus mazziniana. "Qui si conserva la lettera in cui Mazzini parla per la prima volta di 'Giovine Europa', ovvero il progetto politico di superamento degli stati nazionali, proprio quello che viene chiesto oggi - spiega il direttore Pietro Finelli - nel 2022 ricorrono i 150 anni della morte di Mazzini, avvenuta qui, nel vecchio edificio poi bombardato il 31 agosto 1943, e stiamo preparando una serie di iniziative tra cui la creazione di una panchina europea da inaugurare il 23 luglio in occasione dei 70 anni dell’entrata in vigore dei Trattati Ceca del 1952 che dettero il via al percorso verso l’Unione europea".

Ma le panchine europee non si fermeranno. "Ne realizzeremo altre sul territorio pisano - afferma Enrico Bruni, giovane federalista europeo, promotore dell’iniziativa - la panchina è luogo di aggregazione e i colori della bandiera dell’Europa ricordano la comune cittadinanza europea, con tutto il suo portato di valori". Nel pomeriggio, sempre alla Domus, si è tenuto un incontro pubblico per celebrare la Giornata dell’Europa e la fine della Cofoe. Per aderire al Comitato: mfe.pisa@gmail.com.