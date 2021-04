Calci: "Rimossi i rifiuti abbandonati a La Gabella dopo la nostra interrogazione"

"Siamo molto soddisfatti perché, ancora una volta, Uniti per Calci ha contribuito a contrastare il degrado". Fa sapere la capogruppo in consiglio comunale Serena Sbrana che "dopo la nostra interrogazione, i rifiuti abbandonati che ricoprivano una vasta area in località Pescante (zona La Gabella) sono stati rimossi. E' quindi tornata pulita una zona immersa nel verde, frequentata anche da famiglie con bambini o da persone che fanno jogging".

Sono rimaste solo alcune gomme di vecchi macchinari, già tagliate e pronte per essere smaltite. "Vigileremo affinché anche queste vengano portate via al più presto - continua la Sbrana - non lontano da lì, all'inizio di marzo, avevamo segnalato la presenza di numerosi sacchi dell'immondizia e un materasso, e oggi l'area è pulita. Per combattere tali fenomeni di inciviltà è necessario aumentare i controlli, come chiedono i tanti cittadini sensibili a queste problematiche, sempre pronti a segnalarci situazioni che deturpano il nostro territorio. Noi non possiamo che condividere e farci portatori delle loro istanze, esprimendo al contempo grande soddisfazione per aver contribuito, ancora una volta, a migliorare i nostri luoghi".