Questa mattina Salvatore Caruso, docente e dirigente scolastico dell’Ipsar Matteotti, si è dimesso da consigliere comunale. "Motivi personali legati in particolare al mio impegno professionale - spiega il professor Caruso - mi impediscono di proseguire l’esperienza di consigliere comunale. Ringrazio gli elettori, il sindaco Conti per la fiducia accordatami, tutti coloro che mi hanno dato il loro supporto credendo in me, la lista civica 'Pisa al centro'. Continuerò a dare il mio contributo da esterno alla lista, al sindaco e a tutta la coalizione".