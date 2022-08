Calci: in arrivo sostegni alle famiglie che utilizzano dispositivi elettromedicali salvavita

"Approvata all’unanimità la mozione di Uniti per Calci che prevede forme di sostegno per i nuclei familiari con persone costrette all’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita". Grande soddisfazione arriva dai consiglieri del gruppo, che continuano: "Abbiamo presentato la mozione in questo momento storico, caratterizzato da un aumento esponenziale anche delle spese per l’energia elettrica, per dare un sostegno ulteriore a chi si trova a dover affrontare tali situazioni, sostenendo spese che non possono essere diminuite e che gravano su gran parte del bilancio familiare". A livello statale è già previsto il cosiddetto 'bonus per disagio fisico', ovvero uno sconto annuale sulle bollette dell’energia elettrica, in favore di coloro che devono utilizzare queste apparecchiature, quali a esempio i sollevatori, i materassi antidecubito, le carrozzine elettriche, le nutripompe.

I Consiglieri di Uniti per Calci affermano tuttavia di aver ritenuto necessario e doveroso chiedere al Comune di integrare queste misure di sostegno, rivolgendo anche un invito alla regione Toscana affinché preveda fondi da destinare alle famiglie coinvolte. Il Comune individuerà, pertanto, le risorse da destinare ai calcesani che, in base agli emendamenti proposti dalla maggioranza e condivisi da Uniti per Calci, saranno erogate in questa particolare situazione economica e fino a esaurimento dei fondi previsti. "Una proposta che fissa una misura concreta per le famiglie; ringrazio il Consiglio Comunale per aver condiviso la nostra mozione" conclude la capogruppo Serena Sbrana.