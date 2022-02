Trasporti Pisa-Firenze, Petrucci (FdI): "Subito un piano di fattibilità per non perdere i fondi Pnrr"

"Da anni sostengo che Pisa e Firenze possono essere collegate in 20-25 minuti, c’è bisogno di fare un intervento importante per potenziare la linea ferroviaria e renderla veloce per collegare Pisa e la costa a Firenze ma anche per collegare Firenze alla costa, rispetto agli sviluppi che ci saranno con la Darsena Europa che sarà il grande porto della Toscana, e in vista dell’ampliamento dell’aeroporto Galilei di Pisa, porta di accesso della Toscana".

Inteviene così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci, anche alla luce della recente riapertura del dialogo in questo senso fra Regione e città di Pisa. "Si deve migliorare l’intero sistema infrastrutturale toscano - prosegue - se non si vuole una regione a due, tre quattro velocità. E’ fondamentale per i flussi turistici e commerciali, e per gli spostamenti dei pendolari. Il Governatore Giani mantenga gli impegni presi con il sindaco di Pisa Conti, la Regione stanzi risorse in bilancio per realizzare un piano di fattibilità che individui tracciati e costi, un cronoprogramma per costruire una nuova linea ferroviaria che velocizzi il collegamento Pisa-Firenze".

"Subito un piano di fattibilità, dunque - conclude Petrucci - per sfruttare le possibilità di finanziamento del Pnrr o altri finanziamenti ordinari. Senza un progetto si rischia di perdere i finanziamenti. C’è un’idea progettuale dell’assessore di Pisa Dringoli che prevede il raddoppio della ferrovia da Pisa a Empoli, il tratto che necessita di interventi di potenziamento per rendere la linea veloce".