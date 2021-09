Variazione di bilancio, Pasqualino: "Opere attese da decenni e sostegno alle famiglie che vogliono iscrivere i propri figli nelle società sportive pisane"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il consigliere Pasqualino elogia questa amministrazione sulla variazione di bilancio appena approvata in Consiglio comunale. “Stazione Marconi museo e polo tecnologico, marciapiedi, asfaltature, interventi sulle scuole, voucher sport… l’inizio del mese rispecchia in pieno questa amministrazione che dall’insediamento ad oggi non ha sprecato tempo e ha portato a termine opere importanti che a Pisa aspettavamo da decenni. Durante l’ultimo Consiglio comunale – continua Pasqualino - abbiamo approvato una variazione di bilancio che racchiude interventi importanti sia a livello infrastrutturale che sociale. Dopo i due bandi che hanno permesso di dare una piccola boccata di ossigeno alle società sportive pisane, con questa variazione mettiamo a disposizione dei voucher sport da utilizzare presso le stesse rivolto alle famiglie in difficoltà economica. C’è da dire che negli anni gli stessi bimbi non sono mai stati abbandonati poiché le strutture del nostro territorio, che ringrazio, quando sono a conoscenza del disagio, seppur con non poche difficoltà, abbassano la quota annuale o addirittura permettono a queste famiglie di iscrivere i propri figli in modo gratuito. Le società sportive infatti – conclude Pasqualino - sono presidi sociali all’interno dei nostri quartieri ed ecco perché diventa di vitale importanza sostenerli il più possibile, poiché queste strutture riescono a togliere tanti ragazzi dalla strada, inserendoli in un contesto importante ed educativo che li fa crescere nel rispetto delle regole e nel gioco di squadra".