La variante del Pisa Training Centre al centro della seduta del Consiglio Comunale

Il centro sportivo del Pisa Sporting Club a Gagno e il nuovo Regolamento di partecipazione saranno al centro della discussione della seduta di domani, martedì 28 febbraio, del Consiglio Comunale. Entrambe le delibere sono un'iniziativa dell’amministrazione comunale. L’inizio di questa seduta è previsto dalla 14. Diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio comunale.

All’ordine del giorno, inoltre, una mozione con primo firmatario il consigliere Riccardo Buscemi (Fi), contro il pedaggio sulla Fipili e un question time del consigliere Matteo Trapani (PD) su quando verrà approvato il Regolamento comunale per la tutela degli animali. A questo question time risponderà l’assessore all’ambiente Filippo Bedini. Anche questa seduta del Consiglio Comunale si terrà in modalità mista, alcuni consiglieri saranno in presenza altri lo seguiranno invece da remoto. La successiva seduta del Consiglio comunale si terrà martedì 8 marzo.