Al voto in Consiglio a Pisa il Laboratorio Comunale per l'accessibilità

Sarà in discussione, per la sua approvazione definitiva, nel Consiglio Comunale di domani primo febbraio, il Laboratorio Comunale per l’accessibilità. E’ da luglio scorso che la Commissione Politiche Sociali del Comune di Pisa è stata impegnata per dar vita a questa importante novità istituzionale. Sono state necessarie ben 8 riunione di questa Commissione.

"Questo Laboratorio Comunale per l’accessibilità - ha commentato il consigliere Marcello Lazzeri (Lega) presidente di questa Commissione - è un organo che avrà un funzione tecnico-consultiva per rendere la città, tramite l’abbattimento delle barriere architettoniche, fruibile e inclusiva per le persone con disabilità. Farà da intermediario tra i portatori d’interesse della disabilità e i diversi soggetti, sia pubblici che privati, affinché le nuove costruzioni o quelle che devono essere ristrutturate, siano accessibili a tutti. Rientrano, per fare qualche esempio, le scuole, i giardini pubblici, teatri, cinema, ecc".

L'organo sarà composto da un coordinatore, che è il Segretario Generale del Comune di Pisa, Marco Mordacci (che sarà, a sua volta, coadiuvato da un coordinatore operativo), dai rappresentati delle varie direzioni del Comune di Pisa (ad esempio, Lavori Pubblici, urbanistica, scuola, ecc), dal Garante delle persone disabili e, infine, dai rappresentanti delle associazioni che si occupano della tutela delle persone con disabilità.

"Un organismo che è sicuramente innovativo nel panorama nazionale - conclude Lazzeri - questo Laboratorio per l'accessibilità oltre a garantire sempre più la fruibilità e la inclusività di spazi e luoghi, si prefigge, anche e soprattutto, di diffondere nella cittadinanza intera la cultura della disabilità. Questa proposta è stata approvata, dalla Commissione Politiche Sociali, all'unanimità".