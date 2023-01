Abiti di Carnevale fai da te, idee e consigli

Il Carnevale, festa particolarmente amata dai bambini, si sta rapidamente avvicinando. È quindi giunta l'ora di iniziare a pensare a quale costume indossare durante i festeggiamenti, che, in questo 2023, si protrarranno dal 5 al 21 febbraio. Per chi è amante dal fai da te, un'ottima soluzione può essere rappresentata dal costruirsi in maniera del tutto artigianale il vestito da indossare, creando così una maschera unica ed originale. Vediamo qualche idea.

Abiti a maglia

Se si è particolarmente abili a lavorare la maglia, si può utilizzare questo metodo per creare graziosi abiti per i nostri bambini. Possiamo andare dai classici Robin Hood e Pinocchio ai più moderni, come Shaun vita da pecora. Con la lana si possono inoltre realizzare capelli e parrucche, indicate se si vogliono realizzare personaggi come Pippi Calzelunghe.

Abiti con il cartoncino

Il cartoncino permette di mettere in pratica numerose idee, realizzando abiti e costumi dei vostri personaggi preferiti. Soluzione originale è quella di puntare su un vestito culinario: su un cartoncino, ad esempio, potete disegnare la sagoma del piatto e poi incollarvi della lana gialla per gli spaghetti e della lana rossa per il sugo.

Abiti con tulle e pannolenci

Tulle e pannolenci sono materiali flessibili con i quali poter dare libero sfogo alla propria fantasia, dando vita a costumi classici come la ballerina e il fantasma bianco o a soluzioni più originali e creative. Per completare gli abiti, si possono ovviamente impiegare leggins, calzemaglie, cappelli o guanti a seconda del personaggio rappresentato.

Trucchi

Con l'utilizzo dei trucchi, la cui atossicità deve essere certificata, si può creare l'effetto a noi più gradito: dalla faccia da clown a quella dei film dell'orrore, passando per disegni più eleganti e dalle linee sinuose.