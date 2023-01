Acqua di cottura degli alimenti, come riutilizzarla per evitare gli sprechi

Spesso, in cucina, ci capita di svuotare pentole ancora piene d'acqua dopo la cottura degli alimenti. L'acqua di cottura, tuttavia, può essere riutilizzata in numerose maniere, così da consentire un risparmio idrico per l'ambiente. Vediamo alcune idee.

Lavare i piatti

L'acqua di cottura può essere riutilizzata per lavare i piatti: basta metterli in ammollo nell'acqua bollente appena scolata oppure cominciare con le pentole e aggiungere i piatti subito dopo quando è ancora calda. Così facendo si sfrutta solo il potere sgrassante dell'alta temperatura, utile anche per i fornelli incrostati o il lavabo opaco.

Preparazione di zuppe e minestre

L'acqua di cottura può essere impiegata come base per la preparazione di zuppe, vellutate e minestre recuperando così preziosi minerali e vitamine e potenziando in modo naturale il sapore della nuova pietanza. L'acqua di bollitura del pesce, unita a carota, sedano, cipolla e aromi, è un ottimo brodo per la preparazione dei risotti.

Lessare altri cibi

Un altro modo per utilizzare l'acqua di cottura è quello di farla diventare la base per lessare altri cibi in modo tradizionale, usando quindi un'acqua già arricchita ed evitando di consumarne di nuova, o con il vapore attraverso il cestello.

Igiene del corpo

Con l'acqua di cottura della pasta, ricca di amido, già salata e ancora calda si possono fare degli ottimi pediluvi, aggiungendo eventualmente degli oli essenziali per rendere più piacevole l'esperienza; un ottimo sistema per ammorbidire unghie e cuticole prima della pedicure. In alternativa si può usare al posto dell'acqua normale durante il lavaggio dei capelli per renderli più morbidi o per lavare i denti in alternativa al dentifricio.

?Innaffiare le piante

Quando l'acqua ricca di nutrienti si raffredda si può comunque usare per innaffiare le piante (a patto che non sia salata!) così i nutrienti passeranno nel terreno. Se si cucinano le uova alla coque o sode, si può usare sia l'acqua nel pentolino sia il guscio per “fertilizzare” il terreno.