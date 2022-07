Perché l'acqua frizzante scarseggia

Per ora le bottiglie ci sono, ma le scorte, in prospettiva, rischiano di diventare sempre meno. La presenza di acqua frizzante, nelle prossime settimane, potrebbe infatti iniziare a ridursi drasticamente all'interno dei supermercati a causa della scarsità di anidride carbonica, indispensabile per la produzione di prodotti gassati. L'allarme è stato lanciato da Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant'Anna, il gruppo di Vinadio (provincia di Cuneo) leader europeo con 1,5 miliardi di bottiglie prodotte ogni anno: "La CO2 è introvabile - spiega - e anche tutti i nostri competitori sono nella stessa situazione. Siamo disperati, è un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti".

Una difficoltà, quella nel reperire anidride carbonica per prodotti alimentari, che si era già presentata nel 2021: "Ma in quel caso - ricorda Bertone - eravamo riusciti a tamponare quella che in questi giorni sta ripresentandosi in forma di vera emergenza, che riguarda tutti i produttori europei. Le aziende di CO2 ci spiegano che preferiscono destinare la produzione al comparto della sanità, saremmo disposti a pagarla di più anche se già costava carissima ma non c'è stato verso di fare cambiare idea ai nostri fornitori. Così l'acqua gasata rischia di finire: una volta finiti gli stock nei magazzini di supermercati e discount, non ci saranno più bottiglie in vendita".

Una situazione che apre un grosso punto interrogativo sul futuro. L'Italia è infatti il primo Paese in Europa e uno dei primi al mondo per consumo di acqua in bottiglia, con una media di oltre 200 litri l'anno a testa. Ma adesso, questa improvvisa carenza di CO2, rischia di aprire una vera e propria crisi. Ed anche se nei prossimi giorni l'emergenza dovesse essere tamponata, è probabile che, nelle prossime settimane, si possa assistere ad un aumento sul prezzo finale dell'acqua con le bollicine.