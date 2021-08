Bagno Polizia di Stato, a Ferragosto due tombolate benefiche: raccolta fondi per la costruzione di spogliatoi per disabili

Ferragosto di beneficenza al Bagno Polizia di Stato del Calambrone. Nel pomeriggio di domenica 15 agosto, alle 16 e alle 17.30, si terranno infatti due tombolate il cui intero ricavato sarà utilizzato per la costruzione di spogliatoi per disabili. Un'iniziativa che si pone in linea di continuità con quelle promosse negli anni scorsi, grazie alle quali, oltre all'acquisto di due carrozzine "Job", appositamente ideate per consentire alle persone non autosufficienti di fare il bagno in tutta sicurezza, è stato possibile installare due piattaforme e due gazebi per disabili.

Le tombolate si svolgeranno all'esterno del bar dello stabilimento balneare, gestito da Michela Rudas ed il cui responsabile, il commissario Francesco Durante, ha contribuito attivamente all'organizzazione dell'evento benefico insieme a Gianluca Citi, assistente capo coordinatore della polizia di frontiera marittima, Giuseppe Rizza, ispettore superiore della Squadra mobile di Livorno, Gianluca Fallani , sovrintendente della polizia scientifica, e Massimiliano Mattei, campione di adaptive surf e presidente dell'associazione "Happy Wheels", oltre che fondatore della scuola "Surf4All".

Bagno Polizia di Stato, tombolate di beneficenza: i premi in palio

Nell'occasione verranno messi in palio numerosi premi generosamente offerti da alcuni cittadini livornesi: Stefano Pilato, titolare di "Pesce fresco", e Andrea Rudas hanno donato rispettivamente una e due sculture, mentre Davide Pulina, proprietario del negozio "Star Bike", ha messo a disposizione due caschi da bici. In palio anche un quadro del pittore Stefano Urzi e due cene, entrambe per due persone: una al bar ristorante "Da Nicola" di Nicola e Rajmonda Parcesepe al camping Pineta di via delle Mimose, a Calambrone, l'altra al ristorante "Il Molo" di via San Giovanni di Andrea Cecchini. Le tombolate saranno animate al karaoke dal duo "Emy e Giuly", che saranno presenti nello stabilimento balneare anche in una cena di beneficenza organizzata per la sera precedente.