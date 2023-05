Bonus zanzariere 2023, cos'è e come richiederlo

Il bonus zanzariere è stato confermato anche in questo 2023. Più che di un vero e proprio bonus, si tratta di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute restituibile in 10 anni come rimborso Irpef e, inoltre, non si applica a tutti i tipi di zanzariere. Tale misura economica, rientrando tra quelle rivolte al miglioramento energetico di abitazioni ed edifici, è infatti spendibile solamente sulle zanzariere a schermatura solare. Oltre ad essere un deterrente per gli insetti, devono quindi migliorare anche la prestazione energetica della casa schermando la luce solare.

Le zanzariere detraibili

Le zanzariere, in particolare, devono:

essere a protezione di una superficie vetrata;

non essere liberamente montabili e smontabili dall'utente;

essere regolabili e essere schermature "tecniche" dotate di marcatura CE.

Sono detraibili sia la fornitura e la posa in opera delle varie tipologie di zanzariere, sia le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera. In questi casi (e solo in questi), la detrazione spetta per il 50% della spesa. L'importo massimo che può essere portato in detrazione al 50% è di 60mila euro. Come ogni detrazione il pagamento dei lavori deve essere quindi anticipato dal contribuente per poi essere recuperato in 10 anni, con quote annuali tutte dello stesso importo, attraverso le varie dichiarazioni dei redditi degli anni successivi a quello in cui sono stati fatti i lavori.

Come chiedere il bonus

Per richiedere il bonus zanzariere bisogna presentare l'istanza sul sito di Enea nella sezione "detrazioni fiscali". Si ha tempo fino a 90 giorni dalla fine dell'installazione o del collaudo. È inoltre necessario presentare il bonifico parlante, che attesti il pagamento delle zanzariere in questione.