2022, il calendario completo dei giorni festivi: tutti i ponti

Sarà un anno ricco di ponti, quello iniziato da pochi giorni. Il calendario del 2022 offrirà infatti numerose occasioni per concedersi qualche mini-vacanza, con diversi giorni festivi che cadranno in prossimità del fine settimana permettendo di usufruire di weekend lunghi. Già il giorno di Epifania, ad esempio, sarà di giovedì, con la possibilità, per alcuni, di potersi così concedere ben quattro giorni lontani dal lavoro. Il 25 aprile, festa della Liberazione, cadrà invece di lunedì, mentre il 1 maggio sarà una domenica. Il 2 giugno, festa della Repubblica, sarà giovedì ed altro weekend lungo sarà possibile per Ferragosto, che nel 2022 cadrà di lunedì. San Ranieri si celebrerà invece di venerdì.

Altri ponti saranno poi possibili per il 1 novembre, giorno dei santi, che cadrà di martedì, e l'8 dicembre, festa dell'Immacolata, che sarà di giovedì. Natale cadrà di domenica, mentre la notte di San Silvestro si festeggerà di sabato.

Il calendario completo dei giorni festivi del 2022