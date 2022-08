Dolci proteici, la ricetta della cheesecake light

Sempre più persone prestano particolare attenzione agli alimenti consumati per mantenere forma e linea. Questo, però, non significa necessariamente privarsi di qualche delizioso dolce. Per concederci un momento di bontà senza venire meno alla dieta possiamo optare per un dolce light, ricco di proteine. Vediamo, nel dettaglio, come preparare la cheesecake light proteica.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare una cheesecake light proteica:

fiocchi d'avena;

muesli;

miele;

yogurt greco 0% grassi;

formaggio spalmabile light;

frutta secca, marmellata, frutta fresca o cioccolato fuso per decorare.

Procedimento

Innanzitutto, aiutandovi con il fondo di un bicchiere, sbriciolate i fiocchi d'avena e il muesli in una ciotola.

In un pentolino fate sciogliere il miele a fiamma molto bassa per qualche secondo. Unite il miele fuso al mix di cereali e mescolate bene. Versate quindo il composto in uno stampo da circa 24 cm di diametro e compattate per bene. Lasciate raffreddare in frigorifero per circa 1 ora.

A questo punto versate in una ciotola lo yogurt greco, il formaggio spalmabile light e un po' di miele e mescolate bene. Versate la crema nello stampo sopra la base di cereali e livellate per bene. Trasferite nuovamente in frigorifero e fate compattare per una notte intera.

Al momento di servire, sformate la torta e trasferitela in un piatto da portata. Decorate la superficie a piacere con un po' di cioccolato fuso, della granella di frutta secca e altro muesli e servite ben fredda.

Varianti

La cheesecake proteica può essere preparata in vari modi a seconda dei nostri gusti. Ad esempio possiamo arricchirla con una colata di cioccolato fondente oppure optare per la frutta: in questo caso possiamo utilizzare della marmellata senza zuccheri aggiunti per decorare la superficie e disporre sopra dei pezzetti di frutta fresca.

Fonte ricetta: cookist.it