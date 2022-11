Cioccolata calda a Pisa, quattro locali da provare

D'autunno e d'inverno, con le temperature che si fanno rigide, non esiste niente di meglio di una buona cioccolata calda per trovare sollievo dal freddo, magari, perché no, con l'aggiunta di un po' di panna per concederci un momento di pura golosità. A Pisa sono moltissimi i locali in cui è possibile consumare questa vera e propria delizia: vediamone quattro particolarmente consigliati.

Cioccorocolato

Piccolo locale di via Giovanni Di Simone, Cioccorocolato è una pasticceria artigianale in cui, oltre all'immancabile cioccolata calda, è possibile gustare dolci e pasticcini di vario tipo.

Dove si trova: via Giovanni Di Simone, 10

Crema e Cioccolato

Il bar-caffetteria-gelateria Crema e Cioccolato di via Antonio Ceci propone prodotti sempre di qualità, tra cui, ovviamente, la squisita cioccolata calda, immancabile nei mesi più freddi dell'anno.

Dove si trova: via Antonio Ceci, 9

Caffé Letterario Volta Pagina

Volete gustarvi una deliziosa cioccolata accompagnata da un buon libro? Il luogo perfetto per voi è il Caffè Letterario Volta Pagina di San Martino, pensato "per leggere, chiaccherare, rilassarsi, ascoltare musica ed assistere ad eventi".

Dove si trova: via San Martino, 71

Panna e Cioccolato

Piccolo locale di via Luigi Bianchi, Panna e Cioccolato propone dolci e pasticcini di ogni tipo, perfetti da accompagnare alla cioccolata.

Dove si trova: via Luigi Bianchi, 92-94