Ricette dolci, il croccante

Diffuso ormai in tutta Italia e tipico di sagre e feste paesane, il croccante è un dolce adatto ad essere consumato in ogni occasione ed in ogni stagione. Vediamo come prepararlo direttamente in casa in pochi e semplici passaggi.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare uno squisito croccante:

130 grammi di zucchero semolato;

150 grammi di mandorle o nocciole;

15 grammi di burro;

succo di limone;

olio.

Preparazione