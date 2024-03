Ospite d'eccezione all'Istituto Modartech: Andrea Bocelli assiste alla laurea della nipote Maddalena

Andrea Bocelli ospite nella sede di Istituto Modartech. In occasione del Graduation Day della scuola di alta formazione di Pontedera, tradizionale appuntamento dedicato alla consegna dei diplomi di laurea, il celebre tenore ha assistito nella mattina di martedì 26 marzo alla discussione della tesi della nipote Maddalena Bocelli, studentessa del corso in 'Communication Design', che ha presentato un progetto dedicato alla trasformazione del marketing all’interno dell'industria musicale.

Una tesi da 110 e lode, intitolata 'L’evoluzione del marketing musicale: la comunicazione digitale per la promozione di artisti emergenti': Maddalena Bocelli si è focalizzata sulla trasformazione storica del settore musicale, partendo dall’era tradizionale basata su stampa, radio e televisione fino a quella attuale del digitale, sempre più influenzata dalle piattaforme di streaming e dai social media. Focus sull'ascesa di TikTok e del suo impatto nell’industria del settore, evidenziando le opportunità uniche che offre ad artisti emergenti come vetrina e strumento di promozione della propria identità artistica.

Ad aggiudicarsi un bel 110 e lode durante la mattinata anche Marta Garfagnoli - già al lavoro in Giorgio Armani Operations - con una collezione nel segno di upcycling e artigianalità che mette a confronto due generazioni, nonni e nipoti, contrapponendo sartorialità tradizionale a lavorazioni innovative. La collezione 'Chiasmo', invece, è valsa 110/110 a Lisa Cipriani, già cooptata nelle fila di Valentino ancor prima di ricevere la corona d’alloro.

Nella stessa sessione di laurea Gaia Corsi, che per la propria tesi in Communication Design ha sviluppato un videogioco dedicato alla storia della moda, dall’Egitto fino ai giorni nostri. Omaggi alla moda etiope, body positivity, poeti maledetti e inclusività tra gli elementi chiave dei progetti di tesi degli studenti di Fashion Design. Tra cui Tigist Santoro, con una capsule collection realizzata con tessuti tipici della cultura etiope, creati dalla studentessa ed esposti da Istituto Modartech in una recente mostra sulla sostenibilità realizzata ad Addis Abeba; Giulia Giardi con outfit che pongono l’accento sull’accettazione del proprio corpo, Nicola Setaro, recentemente premiato nell’ambito di un progetto con la direzione creativa di Achille Lauro.

Spazio infine al progetto 'Caos/Calma' di Teresa Ferrara, realizzato in lana e panno rigenerati e tessuti a mano su telaio, che fanno da contraltare a tessuti tecnici semi lucidi, totalmente second hand, in grado di riflettere la luce per creare un effetto crespo. Una collezione che si è aggiudicata il primo premio al contest di CNA Federmoda dedicato ai designer emergenti. I Graduation Days proseguono fino al 28 marzo in sede Modartech.