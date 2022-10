Foliage, dove ammirarlo in Toscana: tre luoghi da non perdere

L'autunno, con i suoi colori tipici, sta ormai entrando nel vivo, malgrado le temperature ancora elevate di questi giorni. Il suo avvento è caratterizzato dal cosidetto foliage, termine con il quale si indica il cambiamento del colore delle foglie degli alberi, che, una volta terminata l'estate, passano da verdi a gialle, fino a diventare poi arancioni, rosse e marroni. Un fenomeno che dà vita a veri e propri scenari da favola, che possono ovviamente essere ammirati anche nella nostra bella Toscana. Vediamo tre luoghi assolutamente da non perdere.

Parco nazionale delle Foreste Casentinesi

Imperdibile, per tutti coloro che vogliono assistere al foliage, è il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, i cui boschi, in questo periodo dell'anno, presentano colori incantevoli. Il punto più suggestivo è forse la cima del Monte Penna, raggiungibile dalla strada che porta anche all'Eremo di Camaldoli. Tappa obbligatoria anche il bosco monumentale di faggi, aceri e abeti che circonda il santuario della Verna.

Monte Amiata

Una visita non può mancare al Monte Amiata, le cui foreste, in autunno, regalano panorami da togliere il fiato. L'ideale per fare passeggiate immersi nella natura circondati dai colori tipici dell'autunno. In zona è inolte possibile visitare incantevoli borghi come Santa Fiora, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Montelaterone.

Isola Santa in Garfagnana

Impossibile, infine, non ricordare la Garfagnana, uno dei polmoni verdi della nostra regione. Qui, in particolare, si consiglia un'escursione al piccolo borgo di Isola Santa, il cui lago è circondato da montagne in cui il foliage è ammirabile in tutto il suo splendore.