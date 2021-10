Migliori pizzerie d'Italia 2022, Gambero Rosso premia Fratelli D'Auria e Gusto al 129 con Due Spicchi

Non solo ZenZero, premiato con Tre Spicchi ed inserito nella classifica delle migliori pizzerie d'Italia. Gambero Rosso, nella sua apposita guida 2022, ha inserito altri due locali del territorio pisano assolutamente da non perdere per gli amanti della pizza: Fratelli D'Auria e Gusto al 129, entrambi premiati con Due Spicchi. Un riconoscimento per la qualità dei prodotti offerti al pubblico, con le due pizzerie capaci di unire tradizione ed innovazione.

Luca D'Auria: "Qualità, stagionalità e territorio i nostri principi cardine"

"Siamo al terzo anno consecutivo che otteniamo questo riconoscimento - ha commentato Luca D'Auria, gestore della pizzeria Fratelli D'Auria -. Per noi, che siamo l'unica pizzeria napoletana di Pisa e provincia inserita in classifica, questo ci dà un'ulteriore motivazione per spingere sempre di più. Noi puntiamo sempre sulla qualità, cercando di unire l'innovazione alla tradizione per portare i nostri prodotti ad un livello contemporaneo. Stiamo sempre poi attenti alla stagionalità delle materie prime, alternando il menù a seconda dei vari periodi dell'anno. In questo momento, inoltre, stiamo lavorando molto con il territorio".

"Durante il lockdown - ha aggiunto D'Auria - ho avuto modo di pensare a creare qualcosa di nuovo ed abbiamo pensato ad una pizza a doppia cottura, prima fritta e poi al forno. Nel giro di pochi giorni, inoltre, inseriremo nel nostro menù "La mi toscana", una pizza realizzata solo ed esclusivamente con prodotti tipici di questa regione. Ci stiamo attrezzando anche per ampliare il locale, con il nostro punto fermo che rimane però sempre l'attenzione alla qualità".

Gusto al 129: "Colmi di orgoglio e gioia"

"Una bellissima notizia che ci riempie di gioia e orgoglio - hanno commentato i gestori di Gusto al 129 sulla pagina Facebook del locale -. La nona edizione della Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso è uscita, più ricca che mai e, nonostante le mille peripezie e cambiamenti dell'ultimo anno e mezzo, di nuovo ci siamo anche noi: 'Quello che non varia mai, per fortuna, è la qualità del servizio e la bontà della pizza'".