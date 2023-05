Gelateria De' Coltelli, viaggio gastronomico alla scoperta dell'Elba

Un vero e proprio viaggio gastronomico alla scoperta dell'isola d'Elba attraverso sapori e prodotti tipici che verranno declinati in gelato. Questo quanto in programma giovedì 18 maggio alla gelateria De' Coltelli, che riceverà la visita del gelatiere elbano Oliver Guglielmi. Perla dell'Arcipelago toscano, l'Elba è famosa per le spiagge, il suo castello e per la natura selvaggia e incontaminata: meta estiva divorata da turisti frettolosi. Eppure l'Isola avrebbe molto di più da raccontare.

Per Napoleone, per esempio, era una fortezza imprendibile: per questo l'imperatore sconfitto a Lipsia nell'aprile 1814, patteggiò con gli Alleati il minuscolo Regno dell'Elba. L'isola rappresentava il posto migliore per organizzare una fuga ma anche per difendersi, nel caso ai suoi nemici fosse venuta l'idea di deportarlo in un altrove più remoto e definitivo: già allora gli Alleati progettavano infatti di esiliarlo a Sant'Elena.

All'Elba pare che l'imperatore amasse intrattenersi con i contadini, mangiare il cacciucco con i pescatori, consigliava la coltivazione della patata al sindaco. Non che fosse un gran gourmand: amava il cibo frugale mangiava in fretta grossi bocconi masticando poco e male, talvolta anche con le mani; pare però fosse goloso di dolci, gelati e amasse inzuppare i biscotti nell'Aleatico, passito autoctono dell'Isola. Questo e altri aneddoti sull'isola d'Elba proveranno a raccontare Cutelli (gelatiere della De' Coltelli) e Guglielmi: curiosità, avvenimenti e vicissitudini per rendere la storia, la cultura e le tradizioni elbane più intriganti e “appetibili” per grandi e bambini. I due colleghi prepareranno tre gusti legati all'isola d'Elba e a Napoleone. Il primo gusto, lo Zabajone all'Aleatico sarà disponibile al banco della gelateria De' Coltelli durante tutta l'intera giornata.

Nel pomeriggio, alla stazione Leopolda, si terrà l'evento 'A Merenda con Napoleone: a spasso nel passato in compagnia di un buon gelato' riservato ai bambini dell'associazione San Tommaso in Ponte che da anni accoglie e si occupa di minori in situazione di disagio. La De' Coltelli offrirà una merenda a base di gelato ai bimbi, ai genitori e ai tutor. Due i gusti: Gianduja (ricetta nata in Italia durante il blocco navale napoleonico) e l'Imbollita (un dolce della tradizione elbana a base di fichi, miele, anice). Per tutti gli altri sarà possibile assaggiare l'Imbollita presso l'osteria contemporanea ErbaLuigia di Pisa: la chef Tatiana Porciani la sera del 18 preparerà un dessert al piatto fuori menù utilizzando il gelato di Guglielmi e, per creare un filo e uno scambio con le tradizioni autoctone, realizzerà anche un dessert con il gelato co' bischeri preparato da Cutelli.

L'iniziativa organizzata dalla De' Coltelli si colloca all'interno dell'operazione "Gelatieri On Tour", promossa dall'associazione Gelatieri per il Gelato di cui fanno parte Cutelli e Guglielmi, che intende diffondere e rendere fruibili al cliente finale i principi della gelateria naturale e raccontare, attraverso il gelato, l'importanza del territorio: celebrando la complessità agricola, la biodiversità e la grande tradizione dolciaria italiana.