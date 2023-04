Gita Primo Maggio, tre borghi da visitare in Toscana (anche se piove)

Il 1 maggio, da tradizione, è giornata da dedicare alla gita fuori porta, magari andando alla scoperta di uno dei tanti incantevoli borghi della nostra regione. Quest'anno, per la Festa dei lavoratori, le previsioni meteo non sembrano al momento particolarmente favorevoli, ma non lasciatevi scoraggiare: ecco tre borghi della Toscana da non perdere neanche in caso di maltempo.

Pienza

Pienza, nota nel Rinascimento come la "città ideale", è uno dei tanti gioielli della Val d'Orcia, nella provincia senese. Qui, per i più romantici, sarà possibile regalarsi qualche indimenticabile momento passeggiando per la via dell'Amore e la via del Bacio. Nessuna paura neanche in caso di maltempo: in questo caso potrete dedicarvi alla visita dell'incantevole Palazzo Piccolomini (da non lasciarsi sfuggire, in realtà, anche in caso di giornata soleggiata).

Certaldo

Piccolo borgo della provincia di Firenze, Certaldo Alta è raggiungibile non solo in macchina o a piedi, ma anche in funicolare. Qui, per trascorrere qualche ora di relax all'insegna della cultura anche in caso di maltempo, è possibile visitare la casa di Giovanni Boccaccio, che proprio a Certaldo trascorse gran parte della sua vita, e l'incantevole Palazzo Pretorio, edificio simbolo dell'antico potere del luogo.

Anghiari

Anghiari (foto ArezzoNotizie) è probabilmente il borgo più noto della provincia di Arezzo. Cinto da mura antichissime, conserva al suo interno un fascino fatto di storia e cultura. Ed anche in caso di maltempo non vi annoierete di certo visitando alcuni dei suoi tanti musei: potete scegliere tra quello che celebra la storica Battaglia e la Storia del borgo, oppure il Museo Statale di Palazzo Taglieschi, un palazzo rinascimentale dedicato all'arte e alle tradizioni della Valtiberina.