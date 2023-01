Unite contro Amazon, quattro librerie di Pisa aderiscono a Bookdealer

Contrapporsi alla concorrenza di Amazon. Questo l'intento che accomuna Blu Book, Libreria dei ragazzi, Gli anni in tasca e Tra le righe, librerie indipendenti di Pisa che, insieme alla piattaforma Bookdealer, fondata nel 2020 a Firenze e completamente gratuita, hanno deciso di combattere il noto colosso dell'e-commerce. Per farlo, hanno puntato sulla stessa arma principale di Amazon, ovvero l'online, ma in maniera etica e sostenibile, valorizzando le persone ed il contatto umano. I libri, infatti, sono messi in vendita sì sul web, ma attraverso un rapporto diretto con i lettori, con le opere che sono consigliate dal libraio stesso e non da un algoritmo. Libraio che, in maniera completamente gratuita, consegnerà poi direttamente di persona i libri acquistati.

Oltre a quelle pisane, sono oltre 700 le librerie italiane che, negli ultimi due anni, sono approdate su Bookdealer, tutte unite dal desiderio di mantenere vivo il rapporto umano tra venditore e cliente. Alcune di loro, come Blu Book, hanno iniziato a vendere sul web anche i pacchetti a sorpresa. L’idea è quella di farsi guidare dal libraio sulla base di poche e semplici informazioni: basta inserire una parola chiave, ad esempio "viaggio" o "avventura", scegliere il prezzo che si vuole spendere e fidarsi per aggiudicarsi al buio alcuni tra i migliori titoli delle case editrici indipendenti italiane.

"Il bello di essere approdati su Bookdealer - dichiarano i librai - è che oggi riusciamo ad essere vicini ai nostri fedeli lettori, abbiamo conosciuto tante altre persone e abbiamo capito come il web sia davvero uno strumento prezioso capace di abbattere i gradi di separazione. Bookdealer ci ha avvicinato ad un pubblico nuovo e ogni incontro è sempre uno stimolo. Oggi non vendiamo più solo a Pisa, ma in tutta Italia e qualche volta spediamo all’estero. È il bello di essere connessi e rimanere connessi, con i tanti turisti che entrano nel negozio ma anche con chi, in giro per il mondo, apprezza le nostre ricerche".