Ricette estive, come preparare una macedonia perfetta

La macedonia, perfetta da gustare anche in spiaggia, è uno dei piatti più amati della stagione estiva grazie alle sue proprietà rinfrescanti, capaci di darci un po' di sollievo dal caldo e dall'afa. Per prepararla servono pochi ingredienti (zucchero, qualche goccia di limone e la frutta che più preferite), ma spesso, malgrado l'apparente semplicità della ricetta, si incorre in alcuni errori.

I consigli per una macedonia perfetta

Questi i consigli per non incorre in errori durante la preparazione della macedonia:

scegliere sempre con cura gli ingredienti;

giocare con i colori e realizzare un piatto gustoso e bello da vedere;

evitare di utilizzare frutta troppo o poco matura;

pulire bene la frutta;

cercare di sminuzzare la frutta in modo da realizzare pezzi della stessa grandezza;

amalgamare la frutta con delicatezza;

non esagerare con lo zucchero;

non esagerare con gli aromi. Aggiungere qualche goccia di limone, o una grattugiata di zenzero;

scegliere sempre frutta fresca, bandire la frutta sciroppata;

Quattro suggerimenti in più

Ecco alcuni suggerimenti in più per un piatto privo di imperfezioni: