Menù di Pasqua vegano: i piatti consigliati dall'antipasto al dolce

È iniziato il conto alla rovescia per Pasqua, che quest'anno si festeggerà il 9 aprile. Un'occasione per trascorrere del tempo assieme alle persone care, preparando e gustando un ricco pranzo. Non tutti, tuttavia, amano mangiare il tradizionale agnello e, più in generale, la carne o prodotti di origine animale. Ecco quindi che vi proponiamo un menù totalmente vegano.

Antipasti

Insalata di asparagi servita su pane croccante

Bocconcini di lasagna fritta ripiena di cicoria e tofu

Torta salata con tarassaco ed erbette alle olive

Hummus di fave al peperoncino e menta

Primi piatti

Lasagne vegane alle cime di rapa e asparagi

Pappardelle con funghi e piselli

Secondi piatti

Arrosto di seitan farcito

Tofu al vino rosso e timo

Polpette vegane alle verdure in friggitrice ad aria

Dolci