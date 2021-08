Tra storia e panorami mozzafiato, cinque borghi da non perdere nella provincia di Pisa

L'estate, e in particolar modo il mese di agosto, è il periodo delle vacanze per eccellenza. In questi giorni sono infatti numerose le persone che, dopo mesi di duro lavoro, possono finalmente concedersi un po' di meritato relax. Se il mare rimane la meta più ambita, grande fortuna continua ad essere goduta anche dai borghi, che, in pochi passi, permettono di fare un tuffo indietro di secoli e secoli nella storia. Vediamone cinque assolutamente da non perdere nella provincia di Pisa.

Volterra

Volterra è senza dubbio il borgo più noto della provincia di Pisa, meta ogni anno di migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. I suoi stretti vicoli permettono di calarsi al meglio nell'atmosfera medievale, mentre dalle sue mura si gode di un panorama unico. Da non perdere i musei e l'anfiteatro romano.

Vicopisano

Per una gita nella provincia di Pisa altra meta perfetta è Vicopisano, borgo caratterizzato dalla presenza di ben tredici torri medievali. Imperdibile poi la rocca, costruita da Filippo Brunelleschi dopo l'assalto e la presa al potere dei fiorentini.

San Miniato

Celebre per la presenza del tartufo bianco, San Miniato è uno dei borghi più belli della provincia pisana. Obbligatoria una visita alla Rocca di Federico II, costruita attorno al 1220 in onore dell'imperatore.

Casale Marittimo

Meno noto rispetto ad altri borghi della provincia, Casale Marittimo è un piccolo gioiello situato in cima ad una collina da cui si può godere di un panorama unico. Camminare per i suoi vicoli in pietra vi permetterà di fare rapidamente un tuffo nel passato.

Lari

Piccolo borgo di origine etrusca, è dominato al suo centro dal Castello dei Vicari, imponente edificio adibito per secoli all'amministrazione di parte importante del territorio pisano. Una visita al suo interno, se passate da queste parti, è d'obbligo.