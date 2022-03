Glamping, è in Toscana il migliore d'Italia: i Certificati di Eccellenza 2022

Si trova in Toscana il miglior glamping d'Italia. Ad ottenere il prestigioso riconoscimento con i Certificati d'Eccellenza 2022 assegnati da Campeggi.com è il Capalbio Glamping di Capalbio, in provincia di Grosseto. La struttura, già vincitrice nel 2020 e presente nella top 10 2021, può vantare come "fiore all'occhiello le lodge tents: tende di lusso che si trovano a soli 10 metri dalla spiaggia e che sono circondate dalla splendida macchia mediterranea. In ognuna di esse, oltre ai posti letto, ci sono poltrone, divani, bagno privato, frigobar e wifi; ad arricchire le suite anche la doccia idromassaggio".

I glamping sono campeggi glamour nati dalla fusione, anche nel nome, tra glamour e camping. Di seguito i primi sei Certificati d'Eccellenza assegnati nel 2022 da Campeggi.com: