In Toscana il miglior hotel del mondo: la classifica

Si trova in Toscana il miglior hotel del mondo secondo Travel + Leisure. La nota rivista di viaggi statunitense ha infatti posto al primo posto della top 100 mondiale il Rosewood Castiglion del Bosco, hotel di Montalcino. L'albergo fiorentino ha preceduto sul podio il Grace Hotel di Santorini, in Grecia, ed il Waldforf Astoria Maldives Ithaafushi delle Maldive. In classifica altri due hotel della Toscana, entrambi di Firenze: il Portrait Firenze (15esimo posto) e l'Hotel Savoy (68esimo posto). A rendere unico il soggiorno al Rosewood Castiglion del Bosco "una scuola di cucina, campi da tennis, un centro benessere specializzato in trattamenti che promuovono il riposo e persino una chiesetta con tetto in terracotta". Il panorama della Val d'Orcia è inoltre visibile dalle grandi finestre e vetrate, dove il fascino dell'antico si fonde a tocchi moderni.

L'Italia è poi rappresentata anche dall'Hotel Santa Caterina di Amalfi (37esimo posto), Hotel de la Ville di Roma (41esimo posto), San Pietro di Positano (42esimo posto), Grand Hotel Tramezzo di Como (53esimo posto), Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano (62esimo posto), Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio (87esimo posto) e Le Sirenuse di Positano (97esimo posto).