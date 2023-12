Natale 2023, i migliori panettoni: la classifica di Altroconsumo

A tavola, a Natale, non può mancare il panettone, simbolo per eccellenza delle festività natalizie. Altroconsumo, anche quest'anno, ha stilato la classifica dei migliori panettoni 2023 prendendo in considerazione non solo il gusto, ma anche il rapporto qualità/prezzo. A guidare la graduatoria, con un punteggio di 71, c'è Le Grazie (Esselunga) panettone basso (prezzo medio a confezione 4,99 euro), che precede sul podio Coop panettone classico (punteggio 67, prezzo medio a confezione 6,18 euro) e Vergani - Il panettone milanese (punteggio 64, prezzo medio a confezione 11,90 euro). Quarta posizione per Bauli - Il panettone classico (punteggio 64, prezzo medio a confezione 6,91 euro), quinto Giovanni Cova & C. - Panettone classico (punteggio 63, prezzo medio a confezione 14,40 euro)

Migliori panettoni 2023, la classifica di Altroconsumo