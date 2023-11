Il Natale si avvicina e le nostre case, come da tradizione, vanno riempiendosi dei dolci tipici di questa festa, tra cui i panettoni. Questi possono essere sia artigianali che industriali e, a questo proposito, Gambero Rosso ha stilato una classifica dei migliori sette panettoni in vendita nei supermercati. La graduatoria è stata stilata mediante una degustazione alla cieca e vi sono entrati a far parte tutti cui lievitati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 50. Il primo posto è stato conquistato da Motta, unico ad aver ottenuto la sufficienza con un voto di 61/100: "L'unico panettone in degustazione a presentare un accenno di alveolatura, ben sviluppato e dal colore uniforme - si legge nella motivazione -. I canditi sono pochi, l'uvetta è agglomerata sui bordi, la crosta un po' troppo molle. Il profumo è distintamente artificiale (come in tutti gli altri casi), ma si distingue una buona nota di limone, e in generale sentori dolci che non dispiacciono. Al palato risulta un po' secco, ma tutto sommato il morso non è spiacevole, pur lasciando la bocca un po' impastata sul finale". Alle sue spalle Bauli (57.7/100) e Melegatti (56.4/100).

La classifica