Dolci di Carnevale, i muffin alla Nutella e mascarpone: la ricetta

A Carnevale, come da tradizione, vengono preparati numerosi dolci, gustati da grandi e piccoli. Tra questi sempre più amati sono i muffin, che possono essere farciti con Nutella e mascarpone in una ricetta perfetta per i più golosi. Vediamo come prepararli.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti per preparare 12/15 muffin:

3 uova a temperatura ambiente;

160 gr di zucchero;

250 ml di panna fresca;

250 gr di farina;

buccia (lavata e grattugiata) e di un'arancia biologica e il succo di metà;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

1 bustina di lievito per dolci.

Per decorare:

200 ml di panna per dolci (ben fredda di frigo);

250 gr di mascarpone;

3 cucchiai abbondanti di Nutella;

codette colorate;

confettini colorati al cioccolato.

Preparazione