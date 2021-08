Notte di San Lorenzo: dove vedere le stelle cadenti a Pisa

Ormai ci siamo: con la notte di San Lorenzo, in calendario il 10 agosto, ritorna lo spettacolo delle stelle cadenti. Un evento atteso con impazienza sia dagli amanti di astronomia sia dai semplici cittadini, che, speranzosi di poter soddisfare qualche proprio desiderio secondo tradizione, trascorrono ore con il naso all'insù per vederne l'infuocata scia nel cielo. Il picco del fenomeno, quest'anno, è però atteso per la notte tra l'11 ed il 12, dunque è bene organizzarsi per assistere al meglio a un vero e proprio spettacolo della natura.

Ma quali sono i posti migliori per poterle ammirare a Pisa? Noi ne abbiamo selezionati alcuni, ovviamente lontani dalle luci della città.

Rocca della Verruca

Per gli amanti del trekking, posto ideale da cui ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti è la Rocca della Verruca, accessibile attraverso un percorso adatto ai più esperti. Dalla vetta, al termine di una non semplice salita, potrete godere di un panorama unico, dal quale gustarsi in completo silenzio la magia del cielo.

Il Teatro del Silenzio

Anfiteatro naturale ricavato nelle colline pisane, il Teatro del Silenzio di Lajatico è uno dei luoghi migliori per assistere allo spettacolo delle stelle cadenti. Aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, è facilmente raggiungibile in auto. Una volta arrivati, potrete distendervi sull'erba ed alzare in completo relax gli occhi verso il cielo.

Le colline pisane

Prendete la macchina, direzione Valdera e alta Val di Cecina. Una volta arrivati alle indicazioni che portano verso Fauglia, Crespina, Santa Luce, Cenaia, Castellina Marittima e i tanti borghi che rendono unica questa porzione della provincia pisana più profonda, lasciatevi guidare dall'ispirazione. Ovunque deciderete di andare, la meta finale vi lascerà di stucco.

Marina di Vecchiano

Se preferite godervi lo spettacolo delle stelle cadenti in riva al mare, consigliatissima è la spiaggia libera di Marina di Vecchiano, lontana dalle luci artificiali che offuscano la visione del cielo. Qui basta un asciugamano per trascorrere una notte magica.

Marina di Pisa

Le stelle cadenti possono essere ammirate in comodità anche a Marina di Pisa. In questo caso, però, il consiglio è di posizionarsi sulle spiagge più lontane dalle luci artificiali, che potrebbero ostacolare la visione dell'incantevole fenomeno astronomico.