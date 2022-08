Notte di San Lorenzo e stelle cadenti, perché si esprimono i desideri

Ormai ci siamo. Come ogni anno, il 10 agosto ritorna l'appuntamento con la notte di San Lorenzo, da trascorrere, come da tradizione, con la testa rivolta all'insù, nella speranza di riuscire a cogliere il meraviglioso spettacolo delle stelle cadenti e poter così esprimere qualche desiderio. Ma da dove nasce questa particolare usanza? Andiamo a scoprirlo.

Cosa sono le stelle cadenti

Innanzitutto bisogna fare chiarezza. Quelle che comunemente chiamiamo stelle cadenti non sono in realtà delle stelle. Queste, infatti, non sono altro che i frammenti di una cometa, la Swift Tutle, che ogni anno, in questo periodo, passa dal punto della sua orbita più vicino al Sole rilasciando uno sciame di meteoriti che gli astronomi chiamano Perseidi. E sono proprio tali frammenti incandescenti a costituire quelle che noi definiamo stelle cadenti.

Perché si esprimono i desideri

Nell'antichità si riteneva che il destino degli uomini fosse scritto nelle stelle, che potevano essere osservate nel cielo al momento della nascita di un bambino. Quando una stella cade, tuttavia, significa che il destino non è più scritto e quel bambino, nel frattempo diventato uomo, può veder cambiato il proprio futuro. Ed è proprio per questo motivo che si esprime un desiderio quando si vede una stella cadente, per avere la possibilità di cambiare il proprio destino e realizzare un sogno.

Con il cristianesimo, invece, si è diffusa la leggenda secondo cui le stelle cadenti non sarebbero altro che le lacrime del martire San Lorenzo, bruciato vivo sulla graticola. Le stelle, quindi, sarebbero le lacrime incendiate del santo o i tizzoni della graticola sulla quale sarebbe stato ucciso. Ed in ricordo del suo martirio è nata l'usanza di esprimere un desiderio, ovvero chiedere una "grazia".

Un tempo, infine, i marinai si affidavano alle stelle per orientarsi nel buio della notte in mare e, guardandole, speravano di poter fare ritorno a casa sani e salvi. Un desiderio che veniva ribadito ogni volta che vedevano una stella cadente, divenuta così simbolo di buon auspicio.