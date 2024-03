L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 19 marzo. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Ariete

Sfruttate al meglio queste giornate, in cui comunque avete delle responsabilità da gestire. Bisognerebbe mettere a fuoco certi obiettivi e sperare nella progressione positiva degli eventi. Qualche battaglia sarà inevitabile ma il mese di aprile vi vedrà protagonisti, con tanti pianeti a favore (soprattutto Mercurio e Venere) e diverse sorprese che non tarderanno ad arrivare. Siate ottimisti e curate la forma fisica, soprattutto dopo lo stop dell'ultimo periodo che vi ha fatto innervosire ma anche rendere conto della situazione.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Toro

Anche per voi, come per gli amici dell'Ariete, questo è il mese delle occasioni da sfruttare ma anche quello ideale per ritrovare equilibrio in generale: tutte le iniziative che partono adesso sono favorite e solo chi non vuole cambiare le cose non vedrà benefici. Muovetevi ora se volete migliorare la vostra vita, sarà impossibile non avere benefici. Giove nel segno porta una rivoluzione con possibili grattacapi sul lavoro, ma anche soluzioni d'amore a partire da sabato 22. Da qualche tempo i vostri pensieri vagano e non vi fanno essere molto lucidi…

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Gemelli

Grandi stimoli planetari secondo l'oroscopo di Paolo Fox: nel giro di poco tempo riuscirete a tagliare traguardi importanti, continuate così e raccoglierete i primi frutti dei vostri sacrifici grazie a stelle così benevole. In amore non si esclude la possibilità di una verifica dei sentimenti, visto che Venere è tornata in aspetto critico, e qualcuno potrebbe addirittura decidere di ripartire da zero. Attenzione poi alle verità nascoste che rischiano di emergere anche nelle coppie più stabili, più di qualcuno sarà chiamato a fare chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Cancro

Volgete lo sguardo al futuro, l'amore può finalmente risvegliarsi in questo periodo così importante e tante buone stelle vi supporteranno accogliendo i vostri favori. Lasciate fare al destino, laddove non potete controllare le cose, e vi accorgerete che sarà lui a scegliere al meglio per voi anche se al momento vi sembra impossibile vedere subito la luce. L'amore e la vita familiare sono agitati in positivo, tuttavia questo resta un buon periodo per le nuove relazioni e per riportare in auge i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Leone

Situazione astrologica un po' controversa in queste 24 ore: il periodo sarebbe anche favorevole ma siete voi stessi a trascinarvi delle difficoltà, soprattutto in amore. Ci sono dei rapporti da chiarire o situazione di grande nervosismo che vanno affrontate con le massime chiarezza e attenzione. Iniziate, ad esempio, a staccarvi da persone che creano solo agitazione e problemi e tenete vivi unicamente i rapporti davvero validi e che hanno un senso di esistere. Sul lavoro non si escludono vittorie e cambiamenti importanti a breve.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Vergine

In questo martedì vi sentite nervosi o appesantiti, il che non ci voleva perché si sta aprendo per voi un periodo di possibilità. Cosa vi turba? Probabilmente il dover scegliere e non essere ancora convinti di ciò che si andrebbe a fare, sia sul lavoro (dove Venere opposto spinge da mesi per una rivoluzione) che in amore se di recente c'è stata una crisi o una lontananza. Non ve la sentite di lasciare il certo per l'incerto, eppure forse questo è il momento giusto per provare questo salto visto che non volete fare più le cose di prima.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Bilancia

Possibili complicazioni in queste 24 ore, stando alle previsioni di Paolo Fox. con qualche disturbo che riguarda il lavoro e le iniziative. Avete deciso da un po' che dovete eliminare il superfluo dalle vostre vite, concentrarvi solo su ciò che conta veramente e ad aiutarvi c'è un atteggiamento profondamente cambiato rispetto agli inizi di febbraio. Prima cercavate di tenere tutto sotto controllo e vi arrabbiavate (o venivate rimproverati) quando non ci riuscivate, adesso siete più malleabili ma anche meno tolleranti con chi ha sempre da ridire (compreso il partner). Date peso e spazio alle conoscenze fatte adesso.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Scorpione

Venere premia i rapporti d'amore e spinge i sentimenti: ora persino chi è rimasto deluso potrebbe fare un incontro speciale in grado di sconvolgergli la vita. Sul lavoro invece la situazione è un po' più complicata, Marte contrario potrebbe creare scompiglio o generare questioni in famiglia. Resistete fino all'inizio della settimana prossima, lì partirà un periodo di grande forza sotto tutti gli aspetti e troverete anche buone soluzioni… nel frattempo attenti a possibili contenziosi riguardo un parente o una persona cara.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Sagittario

Periodo un po' particolare per voi, sentite che c'è della confusione o almeno forti dubbi riguardo una scelta da fare: è soprattutto l'amore il campo dove ci sono più dubbi, due storie in ballo o un'indecisione da regolare. Cercate di fare chiarezza dentro di voi, ascoltando il vostro cuore e prendendovi del tempo per riflettere. Bisognerebbe anche rallentare i ritmi per recuperare da un problema fisico recente che altrimenti rischia di frenarvi. Con un cielo molto attivo, invece, sono favoriti i nuovi incontri e la prosecuzione di rapporti che il mese scorso sono andati bene.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Capricorno

Siete iper energici e le stelle vi sorridono non poco in questo periodo: tutto ciò vi regala anche più lucidità e vi aiuterà a distinguere un'attrazione futile da un trasporto più importante, senza contare che potreste prendere l'iniziativa per recuperare un rapporto in crisi (o reggere il ritorno di qualcuno dal passato). Se di recente siete stati delusi le novità in positivo non mancheranno, tuttavia il raggiungimento della serenità dipenderà anche dal vostro atteggiamento. Frequentate posti piacevoli e persone che vi trasmettano positività, non chiudetevi in casa proprio ora.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Acquario

Tornano gli stimoli proprio ora che credevate fosse tutto “perduto” per cambiare rotta sul lavoro. Un programma sarà riconfermato anche se le trasformazioni che dovrete fronteggiare sono tante, il recupero è comunque dietro l'angolo. In amore i problemi di comunicazione con il partner ha i giorni contati, finalmente si può respirare e vivere meglio. Ottimo cielo per chi vuole fare progetti da giugno in poi, quando Venere tornerà favorevole. Vi servirà un po' più di sprint ma soprattutto circondarvi di persone ottimiste.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2024: Pesci

Aria di novità e serenità in questa settimana: Venere nel segno porta in primo piano l'amore e favorisce chi deve fare scelte importanti. I tormenti sentimentali stanno scemando e a prescindere dalle situazioni preparatevi a giornate molto intriganti. Bel momento per chi non ha un'attività perché si allarga il margine di ricerca di un lavoro adatto alle vostre esigenze, aumentano quindi le possibilità di fare centro. É anche il momento di cogliere al volo un progetto o firmare un accordo, fatelo entro maggio perché da giugno in poi le cose potrebbero essere più complicate da gestire.