L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 21 marzo. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Ariete

Questo bel cielo vi favorisce non poco dal punto di vista sentimentale per questo inizio di primavera: in giornata, o in ogni caso entro la fine del weekend, ritroverete un po' di passione in amore e vivrete belle emozioni soprattutto se avete una relazione stabile (anche duratura) e con una buona intesa. E i single? Meglio non frequentare persone ambigue o addentrarsi in situazioni complicate. É tempo di chiarezza, serenità e riferimenti validi. Novità in arrivo sul lavoro, preparatevi a cogliere al volo un'opportunità.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Toro

Tenete a bada le uscite, attenzione alle spese di troppo che stanno causando un po' di stress nella vostra vita privata. É vero che le cose stanno andando bene, e siete anche ben pagati, ma se non vi darete una regolata rischiate di sperperare tutte le risorse e ritrovarvi con troppi pochi soldi a disposizione. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma cercate di non dedicargli tutto il tempo, i sentimenti devono sempre essere considerati altrimenti potrebbe essere troppo tardi…

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Gemelli

State vivendo un piccolo momento di disagio e stanchezza: ultimamente non vi siete affatto risparmiati e magari c'è stato anche qualche imprevisto di troppo, il vostro umore è a dir poco ballerino e questo non vi fa stare bene né vivere tranquilli. C'è da fare attenzione sul lavoro, visto che avreste voglia di ribellarvi e magari anche aprire una discussione su alcuni punti, ma anche in amore perché con questo stato d'animo potreste prendervela con persone che non c'entrano nulla e non sarebbe il caso.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Cancro

L'oroscopo di Paolo Fox dice che è il momento dell'amore per i nati sotto questo segno, di chi vuole ritrovare la serenità e costruire un futuro di coppia: le relazioni più stabili potrebbero pensare al classico "salto di qualità" (una convivenza, il matrimonio o un figlio) e questo cielo benevolo vi spianerà la strada verso la realizzazione sentimentale. A darvi manforte, inoltre, è la bella congiunzione planetaria che vi porta buone notizie sul lavoro: se non vedrete grandi evoluzioni noterete comunque che le cose procedono bene senza alcun intoppo.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Leone

In questa giornata c'è il rischio che avvertiate una sorta di lotta interiore che riguarda l'amore: qualcuno è indeciso sul da farsi riguardo una relazione oppure ci sono problemi da affrontare e situazioni non ancora chiarite. Dovrete armarvi di pazienza e, se volete affrontare subito la cosa, essere risoluti e deciso. Questa situazione è uno strascico di ciò che avete vissuto a marzo, specialmente nella prima parte, mese che ha messo a dura prova parecchie coppie. Solo le più affiatate rimarranno indenni.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Vergine

L'indecisione sul vostro futuro lavorativo la fa da padrona in queste 24 ore: la sensazione è di non sapere bene se lasciare una situazione in favore di un'altra che non vi dà grandissime certezze, ma la quale vi farebbe stare meglio, o continuare sulla via “originaria”. Saturno in Pesci, in ogni caso, vi impone scelte radicali e per voi abitudinari non sarà il massimo dover cambiare rotta dall'oggi al domani. Le stelle vi suggeriscono di non avere paura e di abbandonare il vecchio per far spazio al nuovo, i più coraggiosi e intraprendenti saranno senz'altro premiati.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Bilancia

Giovedì con l'allarme imprevisti per voi secondo le previsioni di Paolo Fx: possibili dispute e discussioni, sia nel lavoro che nella vita privata, e dovrete essere assolutamente cauti se non volete mandare all'aria qualcosa. Nelle ultime settimane avete tirato fuori un lato caratteriale che conoscevano in pochi, una determinazione e una risolutezza spiazzanti; da una parte ora siete magnetici perché questo atteggiamento è rassicurante simbolo di forza, dall'altra dovete evitare di dire le cose sbagliate nel momento meno adatto…

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Scorpione

Il lavoro e i soldi rappresentano un cruccio per voi al momento: le risorse sono poche e la situazione professionale lascia a desiderare (o crea dei dubbi) a causa di Giove in opposizione che crea problemi. Piove sul bagnato poi perché Marte dissonante aumenta le possibilità di problemi in famiglia, come ad esempio una discussione tra genitori e figli… il momento è senz'altro delicato, cercate di uscire "vivi" da questa giornata senza perdere la calma e facendo solo il minimo indispensabile.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Sagittario

Siete reduci da un problema fisico o da qualche tensione in famiglia, vi servirebbe quindi un po' di tranquillità e pace. Venere in quadratura purtroppo non aiuta e tra pochi giorni si unirà anche Marte, l'allarme infortuni e cali fisici è dietro l'angolo… il consiglio di Paolo Fox è di trovare tempo per riposare, evitare i rischi e gli azzardi (rimandandoli a tempi migliori) e concentrarvi su ciò che vi fa stare bene e non vi stressi troppo. L'ideale sarebbe proprio staccare la spina per un po', anche solo per pochi giorni in modo da riprendervi al meglio.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Capricorno

Siete energici e in forma al punto giusto, incanalate il tutto verso le attività e le cose che possono farvi raggiungere obiettivi importanti. Anche chi ha vissuto una delusione recente avrà l'occasione di recuperare, è tempo di mettersi il passato alle spalle e guardare al futuro (o almeno all'immediato presente) con ottimismo e fiducia. Le stelle parlano di novità interessanti all'orizzonte, sia in amore che nella professione, ma dovrete farvi trovare pronti e saper cogliere al volo un'occasione altrimenti rischiate di rimanere indietro o di rimpiangere ciò che avrebbe potuto essere.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Acquario

Inizia ora un periodo molto proficuo riguardo i sentimenti: questi sono giorni importanti per ravvivare un rapporto, provare sensazioni amorose che non sentivate da parecchio e “rispolverare” il cuore soprattutto se siete single da un po'. Se l'amore è favorito, in realtà, lo sarebbe anche il lavoro perché le stelle vi suggeriscono di sfruttare questi giorni per fare nuovi progetti in vista della seconda metà del 2024. É tempo di rifondare o dare una svolta alla vostra vita, con l'atteggiamento giusto potete farcela.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2024: Pesci

Siete i protagonisti indiscussi di questo periodo: più passano i giorni e maggiori saranno forza ed energia che acquisirete, arriverete al punto che vi sentirete invincibili e in grado di fare qualsiasi cosa. Sfruttate questo momento strepitoso per prendere un'iniziativa d'amore e mettersi in gioco o per lavorare su nuovi progetti, tutto ciò che fate in questo periodo sarà agevolato da stelle davvero benevole. Mettetevi in gioco e raccoglierete i frutti al 100%.