Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, domenica 24 marzo 2024 di Paolo Fox? l' astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Scopriamo dunque il cielo e le stelle secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 24 marzo 2024. E ricordate, comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, questa domenica parte un pò sottotono, ma c'è da dire che in questo periodo state andando a mille all'ora, quindi ci sta che rallentiate ogni tanto. E' un momento in cui vi consigliamo di fare grandi progetti, anche per i prossimi mesi, in particolare per il periodo di giugno e luglio, coppie che si vogliono sposare o andare a convivere per esempio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Toro

Cari toro, state forse pensando che il destino sia beffardo perchè la vostra vita è segnata dai cambiamenti in questo momento e voi fate piuttosto fatica ad accettarli, ma invece la chiave per superare questo periodo di confusione è proprio nell'accettazione delle trasformazioni, inevitabili, sopratutto nel campo lavorativo. Amore da rivedere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, se c'è una storia che non funziona, se pensi che qualcuno abbia tradito la tua fiducia in questo momento non è più possibile fare finta di niente. Evitate le polemiche inutili, ma se pensate che ci sia qualcuno che vi deve delle spiegazioni fatelo parlare. Cambiamenti in vista sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, le emozioni contano più di ogni altra cosa per te. Quando siete innamorati o comunque vivete belle emozioni, non solo il vostro umore migliora ma migliora tutto il vostro mondo, compresi i rapporti con famiglia, amici, parenti. Sfruttate quindi queste stelle bellissime per l'amore. Questo è un buon periodo anche per negoziare accordi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Leone

Cari Leone, vedo problematiche in famiglia legate alla casa, al denaro, spartizioni, lascite, eredità. Giove ogni tanto fa capolino sul tuo conto in banca, lo controlla e ti fa notare che al momento manca qualcosa. L'amore migliora con venere che non è più contraria ma attenzione a non tirare troppo la corda se vi interessa qualcuno che è lontano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, marte è in aspetto particolare insieme a saturno quindi c'è una certa stanchezza per voi. Marte in astrologia rappresenta anche i veri o presunti nemici, quindi può essere che in questo momento vi stiate facendo domande su qualcuno che frequentate, addirittura forse qualcuno nell'ambito famigliare che non ve la racconta giusta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, voi cercate sempre di aggiustare le situazioni, mostrarvi pazienti, comprensivi e tolleranti in questo periodo state vivendo quasi un cambiamento di personalità. siete abili osservatori, siete diplomatici ma al momento giusto ora potete farvi valere, sopratutto se avete ormai compreso che qualcuno vi ha tenuto per troppo tempo sotto scacco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, non è poco avere venere e marte in buon aspetto. Marte è il vostro governatore e vi fà in questo momento una grande spinta in amore, dopo settimane tanto agitate. E' basilare iniziare a fare progetti per la seconda metà dell'anno, un pò di stanchezza oggi, il fisico va tutelato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, da un pèunto di vista astrologico questo periodo segna per voi un momento con un pò di stress.Questa venere birichina vi provoca e vi chiede forse troppo, voi siete insofferenti con chi vi sta troppo addosso. Questioni legali ancora da capire e di cui occuparsi prima possibile solo se necessario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, le vostre ambizioni possono essere premiate. Vi dico subito che gli inizi di aprile saranno pesanti se pensate di dover fare scelte importanti fatele ora, Se in amore pensate di stare vivendo situazioni poco chiare affrontate ora il discorso, perchè a inizio aprile altrimenti vorrete solo chiudere la porta a questi rapporti ambigui.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, questo per voi è un periodo infervorato, state chiedendovi quale sia la strada migliore da seguire. Venere è stata a lungo nel segno e ormai in amore avete le idee abbastanza chiare, quindi non indugiate oltre in ciò che non vi convince. Lavoro pronto al decollo, previsto non prima di giugno però. Opportunità da cogliere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, dopo due giorni un pò pesanti questa domenica rimettono in gioco le tue carte. Preziosi intuizioni oggi, il vostro animo romantico, poetico e creativo sarà potenziato in queste ore. Se c'è stata qualche discussione tra venerdì e sabato dimenticatela e passate oltre.