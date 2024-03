L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 marzo. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Ariete

Quella che parte domani per voi sarà una settimana fortunata. Una delle più fortunate di quest’anno. Avrete infatti la Luna dalla vostra parte che vi porterà tante occasioni da sfruttare al meglio.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Toro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarete un po’ nervosi durante la settimana a causa di Marte che vi metterà a dura prova. Ma state tranquilli: Venere, soprattutto se siete single, vi farà trascorrere un bel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Gemelli

Nel corso delle prossime ore di questo mese di marzo sarete ancora un po’ stanchi e le avversità di Venere e Marte di certo non vi aiuteranno. Dovrete quindi pazientare un po’…

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Cancro

L’amore, grazie alla Luna e a Venere, sarà per voi molto positivo. In particolare da lunedì a mercoledì. Ma attenzione: a partire da giovedì ci saranno delle discussioni da dover affrontare. Cercate di restare calmi.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi attende una settimana di grandi rivoluzioni in diversi ambiti della vostra vita. Ci saranno delle discussioni da risolvere sia sul lavoro sia con il partner. Cercate di rimanere calmi.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Vergine

Venere nel corso delle prossime ore continuerà a mettervi a dura prova e a creare qualche problema alla vostra relazione. Siate pazienti e cercate il dialogo con il partner.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Bilancia

Durante le giornate di martedì, mercoledì e giovedì prestate particolarmente attenzione… La Luna vi sarà ostile. Leggerezza a partire da venerdì. Tenete duro ancora per un po’. Coraggio.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox finalmente sarete interessati da un bel transito di Venere che vi regalerà delle belle giornate, in particolare durante il fine della settimana.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Sagittario

Attenzione e pazienza durante le giornate del 25 e 26 marzo. Ma attenzione: durante tutta la settimana ci saranno delle questioni da risolvere a causa di Venere in opposizione. Cercate di restare calmi e freddi.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Capricorno

L’amore continuerà a essere davvero fantastico nel corso delle prossime ore di questo fine mese di marzo. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi aiuteranno nel risolvere alcune questioni rimaste in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di lunedì 25 marzo 2024, con Mercurio in congiunzione durante la settimana che vi porterà sempre di più nella primavera potrete aspettarvi qualche bella sorpresa da godere fino in fondo.

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2024: Pesci

Con Venere in congiunzione potreste fare qualche bell’incontro nel corso della settimana di fine marzo che parte in queste ore. Apritevi agli altri. Cercate di guardarvi intorno con cuore aperto e testa sulle spalle.

