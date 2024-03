Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 marzo 2024. Come andrà questa giornata di inizio settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra?Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo martedì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 marzo 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata. State per attraversare una fase di grande importanza e sentite già una grande forza dentro di voi e in questi casi, l'unica cosa che vi si può dire è di stare attenti a non strafare. Forse tutta questa energia vi porterà anche forse un pò di ansia in più ma di certo vi regalerà tanto coraggio in più per farvi valere in tutti i campi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Toro

Cari toro, questo giove nel segno rappresenta la legalità, la legge, la giustizia, e non solo quella dei tribunali ma anche quella della vita, l'equità insomma. E' quindi questo per voi un momento in cui bisogna fare giustizia. Siete alle prese con una revisione totale e importante, che vi porta trasformazioni utili, anche se probabilmente la loro importanza la capirete solo a fine anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, per voi giornata interessante. Questa Pasqua in arrivo nasce nel segno del disordine, è un momento confuso ma l'importante è mantenere la calma e non scoraggiarsi troppo se qualcosa non va come previsto. Questo amore è polemico e sempre in cerca di discussioni infinite, ma non è una sorpresa visto che ormai venere è contraria da diverso tempo e continua a stressarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, questa luna porta fiacca, la mattinata sopratutto per voi sarà sonnolenta, poi con il passare delle ore, nella seconda parte della giornata tornerà la voglia di fare. Godetevi questa venere bellissima che, ancora per qualche giorno vi ispira romanticismo e rende bellissimo il vostro amore. Vi anticipo già che a inizio aprile vi ritroverete in lotta per ridiscutere un contratto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Leone

Cari Leone, il vostro amore nelle settimane passato ha pagato pegno per una venere che lo ha messo sotto esame in ogni modo. Ora i contri sono fatti: se ci sono questioni aperte, o ambiguità, se ci sono problemi non risolti o qualcuno che ha il piede in due staffe, è arrivato il momento di prendere di petto la situazione e decidere seriamente cosa fare. Grandi progetti nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, l'amore è lontano, ma non è detto che non ci sia, potrebbe trattarsi di una lontananza emotiva più che fisica. Il lavoro vi assorbe tanto in questo momenti e gli impegni si accavallano e fore, sopratutto le coppie di lunga data, quando si ritrovano insieme la sera anzichè pensare all'amore si pensa ai conti, ai figli, alle liti con i parenti, non è certo facile tenere tutto sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia,non ci giriamo attorno e definiamo le cose per come sono. Questo per voi è un periodo di forte stress, bisogna rivedere scelte di vita e atteggiamenti, molti di voi si rendono contro di non essere stati abbastanza determinati in passato, e lo rimpiangono. Il vostro amore tormentato ha tanto bisogno di serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, voi siete un segno che se la lega al dito. Non sopportate le sopraffazioni e difficilmente sentite di poter passare sopra cose che non vi piacciono, ma a volte questo atteggiamento vi fa finire in una palude da cui faticate a uscire. Pensate di avere suboito ingiustizie? Guardate avanti non arrabbiatevi e non impantanatevi in inutili polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, l'astrologia può essere utile per guardare a un percorso e definirlo. In questo momento quindi le stelle vi suggeriscono di agire.Mercurio e luna oggi sono in ottimo aspetto quindi vi parlano di lavoro in crescita con occasioni e chiamate importanti che possono arrivare anche per i liberi professionisti. Le scelte importanti vanno fatte entro e non oltre la fine di maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, in questo cielo c'è qualche disturbo legato a situazioni non chiare. Voi odiate le attese, e in questo momento in molti siete bloccati per questioni che vi riguardano solo indirettamente: c'è chi deve fare una scelta su un contratto, su un accordo, su una casa e voi siete a ricasco di chi rimanda e non sceglie. Se ci sono dispute legali, burocratiche, carte di cui dovete occuparvi, fatelo ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, questo per voi è un periodo molto emotivo, molto importante, vorreste più tranquillità in una relazione, in un amore che negli ultimi tempi è molto cresciuto. Avete tante cose da fare e questo vi porta nervosismo perchè in alcuni casi non ci dormite la notte. Se un amore ha detto no può ripensarci ma voi dovete farvi vedere più affidabili, basta passare sempre e solo dai soliti giocherelloni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, venere e marte nel segno portano passione, risolvere questioni aperte ora risulta molto più facili. Possibilità di chiudere ottimi accordi entro giugno ma dovete iniziare a lavorarci ora, se sietre soli ci sono ottime possibilità di fare incontri interessanti mentre venere prende per mano le coppie che possono superare situazioni negative.