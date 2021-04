OttolinaTv approda su Twitch, al via il nuovo format televisivo pisano pensato per le piattaforme social

Un nuovo format televisivo, pensato appositamente per le piattaforme social. OttolinaTv, progetto nato vent'anni fa da un'idea di Chiara Baldassari, approda su Twitch, la piattaforma live streaming di Amazon. Qui, direttamente dalla Casa del Popolo di Putignano e sotto la guida di Giuliano Marrucci, videomaker e giornalista di punta di Report, il programma di inchieste di Rai 3, Dome La Muerte, chitarrista già leader delle storica band dei CCM e dei Not Moving nonché dj, e lo scrittore Ico Gattai intrattengono il pubblico ogni giovedì dalle 19 con 'MUFFA', trasmissione in cui i due conduttori vanno alla continua ricerca di storie e dettagli legati alla storia della musica rimasti fuori dai riflettori dei media mainstream.

Ogni martedì, sempre dalle 19, va invece in onda 'MondoCamp', trasmissione affidata alla sociologa Maria Luisa Fagiana e alla Drag Queen Marco 'La Marchesa' Montano. Storici attivisti dei diritti LGBTQ, i due introducono gli spettatori nello sfaccettato universo estetico della cultura Camp, con il suo uso deliberato, consapevole e sofisticato del kitsch nell'arte, nell'abbigliamento e negli atteggiamenti. Un progetto, quello di OttolinaTv, che si pone come obiettivo quello di portare un pubblico adulto su Twitch, la piattaforma social del momento più utilizzata dai giovanissimi.