Pandoro o panettone, quale fa ingrassare di più?

È ormai iniziato il conto alla rovescia che porta al Natale, la festa più amata dagli italiani. Una ricorrenza che vede protagonisti assoluti sulle nostre tavole il pandoro e il panettone: ma quale dei due fa ingrassare di più? Andiamo a scoprirlo.

Pandoro e panettone: le differenze

Per prima cosa occorre definire la differenza tra panettone e pandoro. Il panettone, stando a quanto stabilito dal decreto ministeriale numero 1 del 22/07/2005, è il prodotto dolciario caratterizzato da pasta morbida e cotto a forno ottenuto dalla lievitazione a pasta acida. La legge non permette alcuna violazione ed impone a tutti i produttori l'utilizzo di alcuni ingredienti, quali zucchero, uova di galline fresche, farina di frumento, burro (in quantità non inferiore al 16%), scorze di agrumi, uvetta, lievito a base di sale e pasta acida.

Il pandoro, invece, presenta come ingredienti obbligatori uova fresche di galline di categoria A, farina di frumento, zucchero, burro (in quantità non inferiore al 20%), sale, lievito naturale di pasta acida e aroma di vanillina o vaniglia.

Pandore e panettone: il contenuto calorico

La maggior quantità di burro presente al suo interno rende il pandoro più calorico rispetto al panettone, il quale, tuttavia, ha una maggior presenza di zuccheri a causa dell'uvetta contenuta. La differenza di calorie, in definitiva, risulta minima, con modifiche dipendenti dalla presenza o meno di grassi e zuccheri semplici. In media, il panettone contiene 360 calorie, contro le 400 del pandoro. Per avere un quadro completo, si consiglia di leggere gli ingredienti utilizzati nelle apposite etichette alimentari.

In ogni caso, sotto le feste, ci si può anche lasciare andare a qualche sfizio, disinterressandosi del fatto che questo potrebbe significare accumulare qualche chiletto in più. Il Natale è fatto per essere goduto a pieno, anche a tavola. Per rimettersi in forma, poi, ci sarà a disposizione un anno intero.