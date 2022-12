Natale, da tradizione, è sinonimo di regali. Tra le varie possibilità per far felici le persone care c'è anche quella di realizzare con le proprie mani i doni, che saranno così pensati e preparati appositamente per una determinata persona. Diverse sono le soluzioni, da calibrare in base al gusti ed alle preferenze di colui, o colei, che sarà destinatario del particolare regalo.

Regali di Natale fai da te: le migliori idee

Le possibilità sono svariate. Se siete amanti dell'uncinetto, potreste preparare con le vostre mani cappelli, sciarpe, maglioni o coperte, tutti oggetti particolarmente graditi durante la stagione più fredda. Se il dono è rivolto a una donna, potete andare sul sicuro realizzando un'originale borsa, creata tenendo conto dei suoi gusti e dei suoi colori preferiti. Se ve la cavate con il bricolage, invece, un'ottima idea è quella di realizzare artigianalmente un portafoto in legno, nel quale inserire una o più fotografie che ritraggono momenti significativi della vita del destinatario del regalo.

Nel caso in cui il dono sia rivolto ad una persona particolarmente impegnata, una buona soluzione potrebbe essere quella di creare un'agenda personalizzata: dopo averne comprata una in un qualunque punto vendita, potete creare una copertina completamente originale utilizzando carta, feltro, plastica, stoffa o pelle. Procedimento analogo si può utilizzare per le cover per smartphone: dopo averne acquistata una trasparente, si possono usare delle carte colorate o delle stoffe per creare un prodotto unico.