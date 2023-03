Ricette di Pasqua: l'agnello con patate, cipolla e pancetta

Tra i prodotti tipici della Pasqua c'è l'agnello, la cui carne è ricca di numerose sostanze nutrizionali importanti per l'organismo. Questo può essere gustato in vari modi: oggi vi proponiamo la ricetta per un delizioso agnello pasquale con patate, cipolla e pancetta.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare l'agnello con patate, cipolla e pancetta per quattro persone:

1 cosciotto di agnello;

4 patate;

2 cipolle ramate;

200 gr di pancetta arrotolata;

1 rametto di timo;

1 bicchiere di vino bianco;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Procedimento

Eliminate il grasso in eccesso dal cosciotto, salatelo e pepatelo su tutti i lati. Irroratelo con l'olio e rosolatelo in una padella fino a ottenere una crosticina. Mettete da parte il cosciotto.

Eliminate dalla padella l'olio di cottura e declassate il fondo di cottura facendo evaporare a fuoco vivace un bicchiere di vino bianco. Filtrate il sugo così ottenuto.

Pelate le patate e tagliatele prima a metà nel senso della lunghezza e poi a fettine per ottenere delle mezze lune. Mondate le cipolle e affettatele. Fatele soffriggere in un tegame che potrete poi utilizzare anche nel forno con la pancetta tagliata a listarelle.

Unite le patate, un po' di sale e pepe, e lasciate rosolare qualche minuto.

Aggiungete il cosciotto di agnello, il sugo precedentemente preparato, il timo e qualche mestolo di acqua. Mettete in forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti.

Prima di sfornare, verificate la cottura dell'agnello (non va servito al sangue), la carne deve risultare croccante esternamente.

Fonte ricetta: "La cucina napoletana" di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi