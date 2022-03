Biscotti di Pasqua, la ricetta

Mancano ormai pochi giorni a Pasqua, una delle festività più sentite dell'anno. A tavola, nell'occasione, non possono mancare i tradizionali dolci, come le uova di cioccolato e le colombe. Assieme a questi possiamo proporre anche dei deliziosi biscotti a tema: vediamo come prepararli.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare circa 30 biscotti:

250 g di farina 00;

125 g di burro freddo di frigo;

100 g di zucchero semolato;

1/2 bustina di lievito per dolci in polvere (8 g);

1 uovo;

1 pizzico di sale;

300 g di cioccolato fondente 75%;

codette di zucchero per decorare.

Procedimento

Iniziate raccogliendo nella ciotola della planetaria il burro freddo a cubetti con lo zucchero semolato. Lavorateli a bassa velocità con la frusta K. Aggiungete l'uovo sbattuto con il sale e amalgamate. Unite la farina e il lievito e impastate rapidamente fino a ottenere un composto omogeneo.

Prelevatelo dalla ciotola, dategli la forma di un panetto non troppo spesso e fatelo riposare per 30 minuti in frigorifero, avvolto nella carta forno. Trascorso questo tempo disponete la pasta frolla su una spianatoia appena infarinata.

Stendetela con il mattarello portandola allo spessore di 5 mm e, utilizzando un tagliabiscotti a forma di uovo da 5 cm, ricavate tante sagome che disporrete, opportunamente distanziate, su due teglie rivestite di carta forno.

Fate cuocere i biscotti, una teglia alla volta, nel forno già caldo a 180° per circa 12-14 minuti o fino a leggera doratura. Sfornate e fate raffreddare su una griglia per dolci. Nel frattempo fate fondere il cioccolato fondente grossolanamente tritato a bagnomaria e, quando i biscotti saranno freddi, intingeteveli completamente aiutandovi con una forchetta.

Disponeteli a poco a poco sulla gratella e decorateli immediatamente con le codette di zucchero colorate in modo che il cioccolato sia ancora sciolto e funga da collante. Fate solidificare.

Fonte ricetta: cucchiaio.it