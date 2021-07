Bevande estive, la ricetta del tè freddo

Ideale per combattere afa e caldo, può essere preparato rapidamente anche in casa

Stiamo ormai entrando nel pieno dell'estate e le temperature, di conseguenza, si stanno facendo sempre più calde. Per trovare un po' di sollievo dall'afa possiamo idratarci con bevande fresche e dissetanti, come ad esempio il tè freddo. Vediamo come prepararlo direttamente in casa.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare il tè freddo:

2 litri di acqua;

zucchero (circa 4 cucchiaini, ma anche più o meno a seconda dei gusti);

5 bustine di tè (in bustina o sfuso);

1 limone (in caso di tè al limone);

2 pesche (in caso di tè alla pesca).

Preparazione

Per preparare questa bevanda si può scegliere l'infusione a caldo o quella a freddo. Nel primo caso il tè andrà preparato come in inverno portando a bollore l'acqua e sciogliendo poi al suo interno lo zucchero lasciando - a fuoco spento - in infusione le bustine per i minuti indicati. Andranno successivamente rimosse le bustine e aggiunta la scorsa del limone o le pesche a pezzi e lasciare in infusione per circa 30 minuti. Una volta che il tè si sarà ben freddato, andrà filtrato e messo in una o più bottiglie nel frigo.

La variante dell'infusione a freddo evita invece il passaggio dell'ebollizione dell'acqua. Il tè in foglie o in bustine viene lasciato in infusione per 3 ore circa in acqua fredda. A questo punto andrà filtrato e messo in bottiglie nel frigorifero. In questa variante si può omettere anche l'aggiunta dello zucchero. È inoltre possibile aromatizzare maggiormente l'infuso con zenzero, frutta, foglie di menta o altro.