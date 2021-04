Dolci di primavera, la ricetta della zuppa inglese alle fragole

La fragola è uno dei frutti tipici della primavera ed è adatta da utilizzare soprattutto in ricette dolci. Questa può essere usata in cucina anche per rielaborare un dolce tipico della tradizione: la zuppa inglese.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare una zuppa inglese alle fragole per quattro persone:

panna 300 ml;

fragole 700 g;

latte 80 ml;

zucchero 80 g;

3 fogli di gelatina bianca;

2 stecche di vaniglia;

4 tuorli d'uovo;

2 cucchiai di limone;

savoiardi 200 g;

6 cucchiai di liquore alle fragole;

melissa per guarnire.

Preparazione