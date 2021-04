Riciclare le uova di Pasqua, la ricetta del salame di cioccolato

Ecco un suggerimento per evitare sprechi al termine delle festività pasquali

Malgrado la Pasqua sia passata ormai da qualche giorno, nelle nostre case sono presenti ancora grandi quantità di cioccolato. Per riciclare le uova ed evitare che vadano sprecate è possibile sbizzarrirsi in alcune ricette. Tra queste consigliamo quella per preparare il salame di cioccolato.

Il salame di cioccolato

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare un salame di cioccolato:

130 grammi di biscotti frolla integrali sbriciolati;

40 grammi di cacao amaro;

50 grammi di zucchero semolato;

80 grammi di mandorle pelate tagliate a pezzi;

130 grammi cioccolato fuso (fondente o al latte);

80 grammi burro;

zucchero a velo.

Procedimento